Новак назвал объем добытых Россией в июне нефти и конденсата

Россия снизила в июне добычу нефти и газового конденсата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 16,6% — до 38,16 млн т. Об этом заявил в четверг, 16 июля, министр энергетики России Александр Новак.

«В рамках этого соглашения (с ОПЕК+. — Ред.) Россия выполнила сделку на 99%. Добыча в июне, по оперативным данным, составила 38,16 млн т нефти с газовым конденсатом, что на 16,6% ниже показателя июня 2019 года. Уже в августе начнется плавный переход к восстановлению добычи, как это оговорено в соглашении ОПЕК+», — приводит ТАСС слова Новака.

Он добавил, что важной целью является доведение коммерческих запасов нефти до среднего пятилетнего значения.

Ранее 16 июля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго подготовили комплекс мер, которые направлены на поддержание стабильности рынка топлива и развития биржевых торгов в условиях ускоренных темпов восстановления спроса.

Накануне Новак на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ сообщил, что Россия выполняет взятые на себя обязательства в рамках сделки по сокращению добычи нефти.

В конце июня Федеральная антимонопольная служба рассказала, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась и спрос продолжает расти.