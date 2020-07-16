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Песков отказался комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, отказался комментировать слухи о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

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«Когда будет принято решение, будет подписан советующий указ главы государства. Как вы знаете, указ до сих пор не публиковался ― это первое. Кадровые слухи никогда не комментируем ― это второе», ― заявил он журналистам.

Ранее в этот день Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края, оставив апелляцию защиты без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

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