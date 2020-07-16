Песков отказался комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, отказался комментировать слухи о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.

«Когда будет принято решение, будет подписан советующий указ главы государства. Как вы знаете, указ до сих пор не публиковался ― это первое. Кадровые слухи никогда не комментируем ― это второе», ― заявил он журналистам.

Ранее в этот день Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края, оставив апелляцию защиты без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.