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Российский депутат предложил вернуть ряд религиозных объектов в Турции

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории Турции. С таким заявлением выступил в интервью «Парламентской газете» глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

По словам депутата, к таким объектам относятся не только храмы, но также подворья, гостиницы и паломнические центры, которые строились русскими и принадлежали дореволюционной России. Гаврилов отметил, что речь может идти примерно о семи храмах, принадлежавших РПЦ, а ситуация вокруг них созрела для того, чтобы данный вопрос решился именно сейчас.

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При этом депутат говорил не только о Стамбуле, но также о таких популярных у российских паломников местах, как Анталия, город Мира в Ликии. В последнем месте проповедовал и погребен один из величайших святых Николай Мирликийский Чудотворец.

«Причем светские власти соответствующих провинций Турции готовы предоставить нашей стороне такие возможности ради создания благоприятных условий для российских гостей и инвесторов», — заявил глава комитета.

Также Гаврилов добавил, что для запуска подобного процесса требуется разрешение Эрдогана и его заявление о готовности передать объекты российской стороне. Депутат считает, что такое решение со стороны турецких властей было бы мудрым.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки. В то же время Турция готова к любому сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросе сохранения собора Святой Софии в качестве объекта наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь, в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть внутренним делом Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей, пишет «Газета.ру».

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