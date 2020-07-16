Евроконцентрация: новое руководство Македонии определит ее путь в ЕС

В Северной Македонии прошли выборы в парламент. Сформированное после них правительство определит дальнейшие шаги по ее вступлению в Европейский союз . В Брюсселе надеются, что новое руководство страны будет последовательно придерживаться проевропейского курса. При этом, как заявили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), скорость вступления Северной Македонии в ЕС зависит исключительно от нее самой — в частности, от того, насколько быстро и качественно в стране пройдут необходимые для этого реформы.

Проевропейский исход

15 июля в Северной Македонии состоялись выборы в Собрание республики (однопалатный парламент). С небольшим разрывом лидируют две ведущие в стране партии: правящий Социал-демократический союз (СДС) во главе с проевропейским экс-премьером Зораном Заевым и движение «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ) под началом Христиана Мицкоского — у них 35,8% и 34,5% соответственно . Лидер СДС уже произнес свою победную речь, однако для закрепления шатких позиций теперь ему надо сформировать коалицию.

— Парламент и правительство, которые должны быть сформированы в ближайшее время, сыграют ключевую роль в продвижении реформ [необходимых для вступления в Евросоюз], — сказал «Известиям» глава делегации Европарламента (ЕП) по отношениям с Северной Македонией, австрийский политик Андреас Шидер . — Мы с нетерпением ожидаем формирования прочного стабильного большинства, которое может взять на себя политическую ответственность за европейское будущее страны.

Действительно, нынешнее голосование оказалось тесно увязано с вступлением Северной Македонии в Евросоюз — статус кандидата республика получила еще в 2005 году . Однако каким бы ни оказался исход этого голосования, серьезного изменения проевропейского вектора страны не произойдет, считает профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Елена Пономарева.

м1 Церемония поднятия флага НАТО перед парламентом Северной Македонии в Скопье, февраль 2020 года Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

— Уровень жизни и развития в Большой Европе на порядок выше, чем в балканских странах. Показать своему избирателю, какое благополучное будущее у него может быть, можно, лишь обратив взор на Евросоюз. При этом никто из политиков не говорит об издержках, которые возникнут на пути вступления , — пояснила «Известиям» эксперт. — Принципиального значения, кто в итоге победит на выборах, здесь нет: не будет такого, что ВМРО, например, победив, возьмет и откажется от вступления в ЕС.

Вместе с тем никакой конкретики по поводу того, когда начнутся переговоры о вступлении, Брюссель долгое время не давал . Это провоцировало в стране беспокойство и неопределенность. Относительная ясность наступила в марте 2020 года: тогда 27 лидеров ЕС утвердили решение начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании (кандидат с 2009 года), опять же не назвав конкретной даты старта.

Параллельно с этим в конце марта 2020-го республика стала 30-м членом Североатлантического альянса. В эту организацию Северная Македония стремилась давно, однако главным препятствием был ее спор с Грецией, который длился с 1991 года. Его причина — слово «Македония» в названии получившей тогда независимость Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ). Дело в том, что на севере Греции существует одноименный административный район с центром в городе Салоники, из всех регионов страны он занимает наибольшую территорию. В Афинах опасались того, что соседняя БЮРМ будет претендовать на нее, тем самым угрожая греческой территориальной целостности.

м2 Участник протеста против переименования Македонии в Северную Македонию, январь 2019 года Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Вопрос был решен в 2018 году: 17 июня главы МИД двух государств около озера Преспа на границе подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября в стране прошел референдум, который, несмотря на низкую явку — 36,8% (согласно македонскому законодательству, не позволяет признать плебисцит действительным), получил широкое одобрение западных стран. Из всех проголосовавших около 90% пришедших переименование поддержали. Это сняло претензии Греции и открыло Северной Македонии путь в НАТО.

Москва членство страны в альянсе восприняла категорически негативно — в России уверены: НАТО расширяет свои границы на восток за счет втягивания в свои ряды в том числе и Скопье. Что касается членства страны в Евросоюзе, то резкой критики из Москвы на этот счет не звучало.

Долгий путь в ЕС

Программа расширения Евросоюза на Западные Балканы была принята на саммите в Салониках в 2003 году. Ее суть заключается в том, что рано или поздно все страны региона станут членами ЕС. За 17 лет из шести государств в объединение вошла только Хорватия (2013 год). Помимо Северной Македонии и Албании, статус кандидата получили Сербия и Черногория. Босния и Герцеговина пока лишь только подала заявку на вступление.

В начале 2020 года Евросоюз изменил порядок ведения переговоров о приеме стран в свои ряды: если раньше начатые контакты неизбежно должны были завершиться членством в ЕС, то теперь Брюссель оставляет за собой право эти переговоры останавливать, прекращать или перезапускать по отдельным направлениям. В обмен на эти изменения свое согласие на начало переговоров с Северной Македонией и Албанией дали Нидерланды и Франция, ранее такое решение блокировавшие.

Как рассказали «Известиям» в Евросовете, 1 июля ЕК представила черновой план ведения переговоров с учетом новых правил — сейчас совет рассматривает его на уровне экспертов. Германия, будучи председателем ЕС, намерена включить рамки ведения переговоров и внутренние механизмы в повестку Совета по общим вопросам грядущей осенью, отметили в институте ЕС.

м3 Один из избирательных участков, 15 июля 2020 года Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

— Первая межправительственная конференция должна пройти как можно скорее после того, как совет одобрит регламент переговоров, — рассказали «Известиям» в ЕК. — При этом расширение [ЕС] — это процесс, который зависит от собственных заслуг страны. Темп переговоров определяет в первую очередь скорость проведения реформ.

Другими словами, чтобы попасть в Евросоюз, руководство Северной Македонии должно внедрить стандарты союза в сферах торговли, окружающей среды, транспорта, защиты потребителей и прочего.

— Однако наиболее важное направление — тема верховенства права , — отметила в беседе с «Известиями» вице-председатель делегации ЕП по отношениям с Северной Македонией, германский политик Марион Вальцман. — Переговоры смогут перейти к другим областям только тогда, когда страна обеспечит независимую и эффективную судебную систему, соблюдение законодательства и свободу СМИ.

В Европарламенте уверены: членство Северной Македонии в ЕС выгодно обеим сторонам . Граждане республики получат более высокий уровень жизни, а Евросоюз — еще один рынок сбыта на 2 млн человек — доступ к природным и культурным ресурсам, а также большее число квалифицированных молодых людей, считает вице-председатель той же делегации, словенский депутат Ирена Йовева.

м4 Министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров (первый слева) перед саммитом Евросоюз — страны западных Балкан в штаб-квартире ЕС в Брюсселе Фото: REUTERS/Aris Oikonomou

— Это также уменьшит напряженность межэтнических отношений и принесет в регион подлинный мир и стабильность, — сказала «Известиям» политик.