IT и обезвредить: что стоит за уголовным делом топ-менеджера «Почты России»

Громкое уголовное дело в отношении топ-менеджера «Почты России» Сергея Емельченкова может быть связано с модернизацией компании, которая велась последние несколько лет, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В этот процесс было вложено порядка 40 млрд рублей, и к его реализации у независимого аудита уже возникло много вопросов. Сейчас заместителю гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых технологий грозит до десяти лет лишения свободы и до трех лет - права занимать определенные должности. Такое наказание предусматривает вменяемая ему статья о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В день ареста Сергея Емельченкова, по данным СМИ, следственные мероприятия прошли в целом ряде IT-компаний. Однако только в одной из них "Известиям" подтвердили факт обысков. При этом в ФАС сообщили, что все эти организации с 2016 года не раз попадались на картельном сговоре - в частности, на торгах, проводимых ЦИК.

Обысковая система

О том, что в отношении заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых технологий «Почты России» Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело, стало известно в среду 15 июля. Топ-менеджера задержали по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе Чертановского суда. Там же уточнили, что по ходатайству следователей обвиняемого отправили под домашний арест.

Ссылаясь на данные следствия, адвокат подозреваемого рассказал в суде, что Сергей Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору, не согласовав его с Минкомсвязи РФ. Штрафные санкции за неисполнение этого договора с компанией "Сервионика" составили 350 млн руб. А размер ущерба «Почте России» якобы достиг суммы 67 млн руб. Точность цифр, указанных в материалах дела, защитник поставил под сомнение — по его словам, упомянутое допсоглашение в суде не оспаривалось.

Инетерсно, что в «Почте России» фамилию арестованного уточнять не стали, однако факт возбуждения уголовного дела подтвердили.

— По нашей информации, Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица "Почты России". Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося, — сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, пояснили "Известиям" адвокат Александр Титов и управляющий партнер юридической фирмы Axis Pravo Алексей Сулин.

По данным TAdviser, в этот же день следственные мероприятия прошли в целом ряде IT-компаний. Среди них издание называло «Инфосистемы Джет», Merlion, «Ай-Теко», Maykor, Softline, «Техносерв». Кроме того, по данным СМИ, был задержан и президент Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александра Калинина.

Ранее это же издание сообщило, что Сергей Емельченков подозревается в участии в картельном сговоре, а корпорация Александра Калинина была одним из поставщиков «Почты России».

Из открытых источниках известно, что под общим брендом НКК работают четыре компании: дистрибьютор компьютерной техники, телекоммуникационного, периферийного, пассивного, сетевого оборудования OCS; один из ведущих российских производителей компьютерной техники «Аквариус»; системный интегратор «Систематика» и производитель российской ERP-системы «Ма-3» для госпредприятий «Национальная платформа».

Компания «Инфосистемы Джет» лидирует на рынке IT-аутсорсинга в России. Merlion является широкопрофильным дистрибьютером IT-продуктов. «Ай-Теко» и «Техносерв» входят в топ-10 отечественных системных интеграторов, а Maykor и Softline считаются крупными поставщикам IT-услуг.

«Известия» связались с этими организациями, но на запрос ответили немногие. В НКК от комментариев отказались. В пресс-службе «Инфосистемы Джет» факт обысков подтвердили, но уточнили, что об их причине компании ничего не известно.

— Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам. Компания работает в обычном режиме, — добавили в организации.

В Softline заявили, что узнали о задержании Сергея Емельченкова из сообщений в СМИ, а следственные мероприятия по делу в отношении IТ-директора «Почты России» в компании не проводились.

В «Техносерве» также сообщили, что не получали запросов от правоохранительных органов по этому делу. В «Ай-Теко», Maykor, Merlion на запрос «Известий» не ответили.

Выбора нет

Упомянутые компании с 2016 года участвовали в картельном сговоре на торгах, проводимых ЦИК, сообщил «Известиям» начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. Про его данным, в разных регионах они сговаривались с госзаказчиками.

- Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы. Как правило, компании не снижали или незначительно снижали начальную максимальную цену контракта (НМЦК). Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн рублей, - уточнил он. - Каждому участнику картеля будут назначены штрафы до 50% НМЦК. Добавим к этому уголовную ответственность.

ФАС не рассматривала дел, связанных с закупкой компьютерной техники «Почтой России», уточнил эксперт.

- Эти нарушения выявлены следствием, и если они будут направлены нам, предстоит дать им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства, - отметил Андрей Тенишев. - Лично я рад, что справедливость наконец восторжествует и создатели этого картеля получат заслуженное.

Отметим, что в ноябре 2016 года ФАС возбудила дела в отношении шести компаний. Претензии к ним были в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы». Участниками картельного сговора были поставщики компьютерной техники «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-НЕТВОРК», «КРОК», «Супервэйв групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и «Производственная компания Аквариус». На момент публикации перечисленные компании не смогли оперативно предоставить комментарии «Известиям» по поводу того, проходили ли у них обыски по делу Сергея Емельченкова.

Большой пирог

В последние годы бюджет на модернизацию «Почты России» составил около 40 млрд рублей – это был «большой пирог», вокруг которого крутились серьезные интересы, отметил в беседе с «Известиями» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В частности, много невыясненных моментов было при создании Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) по оплате ЖКХ-услуг, уточнил он.

- Был проведен независимой аудит этого проекта и возникло очень много вопросов к этой истории, - сообщил эксперт.

Российский IT- сектор находится в зоне высоких коррупционных рисков, считает Кирилл Кабанов. Причин тому несколько: сами по себе IT-продукты трудно назвать прозрачными, а единая методика затрат на их производство отсутствует. Важно и то, что количество игроков на рынке ограничено – и именно это способствует появлению сговоров.

- Существует несколько коррупционных схем в IT- секторе, - пояснил председатель комитета. – Например, в «Почте России» могли составлять техзадание для конкурса так, что его заведомо выиграет только одна компания. Также цену могли накрутить, продав программу без ключей, которые необходимы для модернизации. В таком случае заказчику приходится выстраивать с производителем долгосрочные отношения – платить за ее обслуживание.

Судя по предъявленным следствием обвинениям, можно предположить, что сотрудник «Почты России» выстроил схему, обеспечивающую победы в конкурсах госзакупок определенных IT-команд, считает эксперт. В этом и мог заключаться картельный сговор компаний, делящих заказы «Почты России».

В 2019 году ФАС России возбудила 424 дела о картелях, из них 320 – это сговоры на торгах, сообщил «Известиям» управляющий партнёр юридической фирмы «Интеллектуальный капитал», адвокат Роман Скляр. Часть этих дел – уголовные. Кроме того, очень часто параллельно с картельным сговором могут иметь место преступления коррупционной направленности, такие как взятка и/или коммерческий подкуп, сказал он.

При этом некоторые эксперты считают, что вина топ-менеджера «Почты России» может быть невольной.

- В деле сейчас слишком много неизвестных, но это может быть связано с тем, как в отрасли устроен процесс бюджетирования и закупок, - сказал «Известиям» источник на IT-рынке. - У госкомпании, которой является и «Почта России», могут быть сжатые сроки по реализации проектов. Например, если проект должен быть реализован к концу первого полугодия, бюджет под него часто фактически появляется в марте. Поэтому на практике какое-то время интегратор, даже выбранный вполне объективно, может работать «под честное слово».

В таких случаях госкомпания обязана провести тендер в соответствии с законом о госзакупках. И в результате проект реализуется через управляемый конкурс. Все происходящее может быть не уголовным прецендентом как таковым, а просто желанием менеджера как-то пройти между Сциллой и Харибдой, считает эксперт.