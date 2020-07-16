Во весь спрос: ОПЕК+ увеличит добычу на 2 млн баррелей с августа

Увеличение квот на добычу нефти с августа на 2 млн баррелей в сутки позволит удержать цены на черное золото на уровне $40-50 за бочку до конца года, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Решение министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить прежние договоренности и сократить добычу с августа на 7,7 млн баррелей вместо 9,6 млн в июле стало вполне ожидаемым. На рынке наметился рост спроса на нефть, поэтому страны картеля, отказавшись от смягчения ограничений, могли уступить позиции более активным игрокам.

Решение картеля

Объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 15 июля провел онлайн-встречу, на которой обсудил исполнение соглашения о сокращении добычи нефти. Страны картеля пришли к решению перейти с августа к новому этапу сделки, в рамках которого глобальное сокращение добычи нефти этих государств составит 7,7 млн баррелей в сутки.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что в связи с мировым кризисом, вызванным в том числе коронавирусом, падение мирового ВВП в 2020 году может составить 5%. Однако максимальное снижение мирового спроса на черное золото уже позади.

— В настоящее время наметились признаки восстановления спроса, числа перелетов, продаж автомобильного топлива. В связи с этим запуск второго этапа сделки ОПЕК+, предусматривающего незначительное ослабление действующих сокращений […] в полной мере соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволит избежать волатильности, — отметил министр.

Новый этап

Договоренности ОПЕК+ стартовали в мае с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, а 6 июня соглашение было продлено на июль. С августа этот показатель должен уменьшиться до 7,7 млн баррелей в сутки до конца года и до 5,8 млн баррелей вплоть до конца апреля 2022-го.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сказал «Известиям», что переход к смягчённым квотам по добыче нефти для стран ОПЕК+ оправдан, так как потребность в нефтепродуктах в мире растёт.

— Ситуация развивается согласно позитивному сценарию: увеличение объемов добычи нефти позволит наполнять бюджет и развивать отрасль, — подчеркнул он. — При этом соглашение ОПЕК+ позволит удержать цены на уровне $40-50 за баррель до конца года.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что в рамках ОПЕК+ рассматривалось два основных сценария: продлить жесткие ограничения либо постепенно из них выходить.

— Сделка ОПЕК+ изначально предполагала, что уже с июля жесткие ограничения начнут сниматься. На данный момент мировая экономика восстанавливается, и это толкает вверх рост спроса на нефть, поэтому решение о переходе ко второму этапу выглядит своевременным, — подчеркнул эксперт.

Ожидаемым решение назвал и замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Правда, ранее неоднократно звучали призывы к ряду стран ОПЕК+ выполнять взятые на себя обязательства.

— Фактически страны, подписавшие соглашение, могут увеличить добычу с 1 августа, — объясняет аналитик. — Но некоторым из них всё же придётся продлить режим жёстких ограничений.

В ожидании решения мониторингового комитета ОПЕК+ цены на нефть колебались. Так, 13 июля в 20:00 мск стоимость сентябрьского фьючерса марки Brent, по данным торгов ICE, составила $43,30 за баррель. А уже 14 июля в 7:00 мск цена упала до $41,86 за баррель. Цикл снижения долго не продлился, и 15 июля к 23:00 мск цена за баррель вновь поднялась до $43,63.

Выше спрос

Мировой спрос на нефть стал достаточно быстро восстанавливаться, особенно в части потребления бензина — в том числе в США, сказал «Известиям» президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

В России спрос на бензин также быстро восстановился. Если в конце апреля, по данным ЦДУ ТЭК, отгрузки на внутренний рынок сократились до 400-450 тыс. т, то в начале июля выросли до 650-700 тыс. т, что даже выше предкризисных уровней.

Если бы страны ОПЕК+ оставили сокращение добычи на прежних уровнях, это создало бы риски потери доли рынка для стран картеля, отметил эксперт.

В результате договорённостей ОПЕК+ с 1 августа объем нефти, поступающей на рынок, увеличится на 2 млн баррелей в сутки. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА) спрос на черное золото в мире готов к такой цифре, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— По сути ничего не меняется, котировки остаются в прежнем диапазоне — $40-45, если не будет второй волны пандемии, — добавил эксперт.

МЭА 10 июля улучшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2020-м. Согласно опубликованному отчёту агентства, по итогам года потребление черного золота может сократиться на 7,9 млн баррелей в сутки — до 92,1 млн баррелей в сутки. Ранее в энергетическом агентстве ожидали снижения показателя на 8,1 млн баррелей.

В июле мировой рынок нефти начинает постепенно стабилизироваться и при отсутствии новой вспышки коронавирусной инфекции можно ожидать дальнейшего возобновления спроса, считает гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора «НААНС-МЕДИА» Тамара Сафонова.

— Рост производства сырья на фоне ослабления ограничений способен обострить борьбу за долю рынка, —подчеркнула она.