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Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Якутии

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В Якутии проводится проверка по факту ДТП с участием грузовика. Водитель транспортного средства погиб.

Авария произошла на федеральной автодороге «Вилюй» в Вилюйском районе. По данным Госавтоинспекции, 33-летний водитель грузовика с полуприцепом не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на крышу. От полученных травм автомобилист скончался, сообщает ИА YakutiaMedia.

В ходе проверки установлено, что мужчина был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае два подростка погибли в результате столкновения мопеда с автомобилем. Водитель машины Mercedes не выдержал безопасную дистанцию.

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