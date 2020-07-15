Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Якутии

В Якутии проводится проверка по факту ДТП с участием грузовика. Водитель транспортного средства погиб.

Авария произошла на федеральной автодороге «Вилюй» в Вилюйском районе. По данным Госавтоинспекции, 33-летний водитель грузовика с полуприцепом не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на крышу. От полученных травм автомобилист скончался, сообщает ИА YakutiaMedia.

В ходе проверки установлено, что мужчина был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае два подростка погибли в результате столкновения мопеда с автомобилем. Водитель машины Mercedes не выдержал безопасную дистанцию.