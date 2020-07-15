Двое подростков погибли в ДТП с мопедом в Краснодарском крае

В Краснодарском крае проводится проверка по факту ДТП, жертвами которого стали несовершеннолетние. Подростки ехали на мопеде, когда их сбил автомобиль.

Авария произошла на дороге Краснодар — Славянск-на-Кубани. По данным правоохранительных органов, 37-летний водитель автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию с движущимся в попутном направлении мопедом. 15-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир получили смертельные травмы. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Омске два ребенка пострадали в массовом ДТП с участием маршруток.