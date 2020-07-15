Путин и Эрдоган обсудили по телефону возобновление авиасообщения 

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 15 июля, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возобновление авиасообщения между странами.

Как стало известно, после беседы главы государств дали поручения профильным ведомствам обеих стран приступить к соответствующим переговорам, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее в среду турецкие СМИ со ссылкой на минтранс страны сообщили, что Россия и Турция приняли решение возобновить с 15 июля авиасообщение между странами, прерванное из-за пандемии коронавируса.

Накануне Песков сообщил, что правительство РФ ведет работу по возобновлению международного авиасообщения, начинаются контакты с зарубежными партнерами. В этот же день глава российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что если дата возобновления международных авиаперевозок не будет обозначена, то это может привести к потере рынка.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 10 июля заявила, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнутся с 15 июля. Каждые две недели власти планируют оценивать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах и корректировать при необходимости список стран, в которые возобновляются рейсы.

Росавиация в этот же день сообщила о разработанной схеме по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты, как отмечалось, планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Тогда же СМИ со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха сообщили, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля, а также может открыть полеты в страны СНГ раньше, чем с дальним зарубежьем. О предложении Анкары открыть полеты с 15 июля также сообщал посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение в начале апреля из-за пандемии коронавируса.