Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля

Россия и Турция приняли решение возобновить авиасообщение между странами, прерванное из-за пандемии коронавируса, с 15 июля. Об этом в среду сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на турецкий Минтранс.

«Турция и Россия достигли соглашения о возобновлении полетов с сегодняшнего дня», — говорится в публикации.

10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнется с 15 июля. Каждые две недели власти планируют оценивать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах и корректировать при необходимости список стран, в которые возобновляются рейсы.

В тот же день Росавиация сообщила о разработанной схеме по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты, как отмечалось, планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Тогда же СМИ со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха сообщили, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля, а также может открыть полеты в страны СНГ раньше, чем с дальним зарубежьем.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов 27 июня рассказал, что для возобновления турпотока и авиасообщения в Турции «много сделано и в аэропортах, и в отелях, и на других туристических объектах». По его словам, турецкие власти разработали систему сертификации безопасного туризма, которая заслуживает внимания. О предложении Анкары открыть полеты с 15 июля также сообщал посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение в начале апреля из-за пандемии коронавируса.