«Аэрофлот» предупредил о потере рынка из-за отсутствия даты начала полетов за рубеж

Если дата возобновления международных авиаперевозок не будет обозначена, то это может привести к потере рынка. Такое предупреждение сделал глава российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев во вторник, 14 июля, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Мы можем — все авиакомпании России, в том числе и группа «Аэрофлот», — если мы не обозначим дату, когда мы можем это сделать (надо же билеты продавать), мы можем просто потерять исторические слоты», — приводит его слова пресс-служба кабмина.

Топ-менеджер отметил, что компания начала восстанавливать пассажиропоток после пандемии, однако выполняет только 300 рейсов в сутки против 800 рейсов до ситуации с коронавирусом.

«Мы уже восстанавливаемся. Могу сказать, что мы в текущем моменте делаем примерно 300 полетов в сутки. Это мало, обычно мы делаем 800, но мы уже перевозим порядка 30–33 тыс. человек в сутки. Обычно мы перевозим 110–120 тыс.», — рассказал Савельев.

В свою очередь Мишустин призвал «Аэрофлот» организовать внутренние туристические перевозки по разумным ценам и объявил, что подписал распоряжение о выделении авиакомпании госгарантий по кредитам на 70 млрд рублей.

«Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 млрд рублей. Мы также продолжим принимать меры, которые позволят авиационной отрасли успешно развиваться и в будущем», — уточнил Мишустин.

Накануне сообщалось, что главная турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Россию с 1 августа. Будут 32 авиарейса в шесть российских городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Краснодар.

10 июля Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Согласно ей, сначала перелеты планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

В этот же день ведомство направило обращение авиационным властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов. Государства, попавшие в список, не уточняются.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнутся с 15 июля.