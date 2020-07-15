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В Туве водитель совершил умышленный наезд на мальчика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Житель Барун-Хемчикского района Тувы умышленно сбил на автомобиле восьмилетнего мальчика. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ 15 июля.

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«11 июля 2020 года в районные правоохранительные органы поступило сообщение о совершении 25-летним жителем Барун-Хемчикского района умышленного наезда на малолетнего мальчика», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 июля подозреваемый, управляя автомобилем марки «ВАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на проходящего по улице восьмилетнего мальчика. Случайный свидетель унес ребенка на руках в больницу, подозреваемый скрылся с места происшествия. У мальчика диагностировали закрытый оскольчатый перелом бедренной кости.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п.п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений).

Подозреваемого задержали, следователем в суде будет инициирован вопрос о его аресте. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, 12 июля, сообщалось о нескольких происшествиях в Санкт-Петербурге. В Центральном районе города легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Один человек получил тяжелые травмы.

В тот же день машина врезалась в остановку на Московском проспекте. По словам очевидцев, виновником аварии стал автомобиль со встречной полосы: он допустил столкновение с машиной, после чего она и влетела в остановку. Виновник ДТП с места аварии скрылся.

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