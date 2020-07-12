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Машина врезалась в остановку в Петербурге

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Фото: vk.com/spb_today
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Легковой автомобиль въехал в остановку в Центральном районе Санкт-Петербурга, один человек получил тяжелые травмы. Об этом в воскресенье,12 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

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ДТП произошло на пересечении улиц 8-й Советской и Дегтярной.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mercedes, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, потерял управление над транспортным средством и въехал в остановку общественного транспорта с последующим наездом на пешехода и дерево. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее в этот же день машина врезалась в остановку на Московском проспекте в Петербурге. По словам очевидцев, виновником аварии стал другой автомобиль со встречной полосы, он допустил столкновение с машиной, после чего она и влетела в остановку. При этом водитель с места аварии скрылся.

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