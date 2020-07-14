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В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

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Фото: Global Look Press/Christian Parley
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Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает телеканал CNN.

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Дэниэл Льюис Ли был обвинен в убийстве трех человек. Его казнили через введение смертельной инъекции в тюрьме города Терре-Хот штата Индиана.

«Я этого не делал. Я сделал много ошибок в своей жизни, но я не убийца. Вы убиваете невинного человека», — приводятся в отчете последние слова Ли.

Адвокат Ли Рут Фридман заявила, что правительству должно быть стыдно за то, что они посчитали целесообразным провести казнь во время пандемии коронавируса. Верховный суд отклонил апелляцию на то, чтобы перенести исполнение данного приговора.

«Правительство в конце концов провело эту казнь в спешке, среди ночи, когда страна спала. Мы надеемся, что после пробуждения страна будет так же возмущена, как и мы», — отметила Фридман.

Казнь Ли не раз переносилась. В частности, 10 июля федеральный судья США приостановила возобновление смертных казней из-за обращения в суд родственников жертв, которые, планируя присутствовать при исполнении приговора, опасались заразиться коронавирусом.

В последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий — высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.

В настоящий момент в федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления, пишет «Газета.ру».

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