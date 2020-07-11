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Федеральный судья США приостановила возобновление смертных казней

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard
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Федеральный судья США Джейн Магнус-Стинсон в пятницу, 10 июля, заблокировала приведение в исполнение первой за 17 лет казни федерального заключенного, пишет Reuters.

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Накануне стало известно, что Министерстве юстиции США планирует возобновить исполнение смертных приговоров со следующей недели, несмотря на пандемию коронавируса.

Осужденному в штате Индиана за убийство семьи из троих человек Даниэлю Льюису Ли должны были вводить смертельную инъекцию, однако родственники жертв обратились в суд из опасений, что присутствующие на казни могут заразиться COVID-19.

После этого судья постановила отложить приведение приговора в исполнение до тех пор, пока минюст не сможет доказать, что соблюдает право родственников жертв присутствовать на исполнении приговора без риска для их здоровья.

Кроме Ли, в США этим летом планировали казнить еще двоих преступников, осужденных на федеральном уровне.

В последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий — высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.

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