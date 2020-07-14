В Кремле прокомментировали акции в поддержку Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал несогласованные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проведенные его сторонниками в прошедшие выходные.

«В данном случае можно сказать, что слава Богу, что это обошлось без провокаций и без эксцессов. Это очень важно, потому что, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов не допускать каких-либо провокаций. Слава богу, что их не было. С другой стороны, из-за подобных акций, когда мы еще находимся на выходе из эпидемии и когда она не миновала полностью, нельзя исключать эпидемиологических последствий», — сказал он.

По мнению Пескова, говорить о том, что президент России Владимир Путин сделал какие-либо выводы из происходящего в Хабаровске, пока рано. Представитель Кремля отметил, что ситуация в регионе «весьма нестандартная».

«В данном случае нужно понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес губернатора — обвинениях в организации убийств», — напомнил Песков.

После задержания Фургала в Хабаровском крае прошло несколько несогласованных акций в поддержку губернатора. В первой из них приняли участие более 10 тыс. человек, во второй — несколько сотен человек.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.