Новая акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Еще одна акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске в воскресенье, 12 июля. Она завершилась без происшествий.

Во время акции никакие задержания не производились, передает ТАСС.

Вторая акция была малочисленной — несколько сотен человек. В митинге и шествии, прошедших накануне, по официальным данным, участвовали 10–12 тыс. человек.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.