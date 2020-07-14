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Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выполнено на 107%
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Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выполнено на 107%

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Фото: TASS/EPA
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Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%. Об этом 14 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с докладом, подготовленным для заседания технического мониторингового комитета альянса.

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В мае это соглашение было выполнено на 87%.

Также источник уточнил, что страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на 112%, а «не ОПЕК» — на 99%.

Ранее, 12 июля, стало известно, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенного наращивания нефтедобычи в следующем месяце.

Стороны обсудят этот вопрос в среду, 15 июля, на онлайн-конференции ключевых членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+.

В начале марта 2020 года цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса по причине экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также из-за срыва сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года. Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года.

К 16 июня стало известно, что в рамках соглашения в мае добыча нефти была сокращена на 89% от плана. Получается, с рынка убрали 8,6 млн баррелей в сутки из ранее запланированных 9,7 млн баррелей. Эффективнее всех сократили добычу Саудовская Аравия, Россия и Алжир, отстали Ирак, Нигерия и Казахстан.

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