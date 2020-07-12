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ОПЕК+ пересмотрит сделку по нефтедобыче
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ОПЕК+ пересмотрит сделку по нефтедобыче

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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В среду, 15 июля, состоится онлайн-конференция ключевых членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+, в ходе которой они обсудят будущее нефтяной сделки. Об этом 12 июля пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.

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По данным издания, Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенного наращивания нефтедобычи в следующем месяце. Это стало актуальным ввиду постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, на котором он находился до пандемии коронавирусной инфекции.

По словам источника, Эр-Рияд предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн баррелей в сутки и сокращать не на 9,7 млн, а на 7,7 млн баррелей в сутки.

При этом Саудовская Аравия считает, что дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть равносильно «самоубийству» для ОПЕК, отмечает «Газета.ру».

Как пишет Bloomberg, на заседании 15 июля участники решат, сохранить ли нынешнюю квоту еще на месяц либо ослабить принятые ограничения до 7,7 млн баррелей. Учитывая восстановление спроса, они склоняются к последнему варианту.

В начале марта 2020 года цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса по причине экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также из-за срыва сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года. Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года.

К 16 июня стало известно, что в рамках соглашения в мае добыча нефти была сокращена на 89% от плана. Получается, с рынка убрали 8,6 млн баррелей в сутки из ранее запланированных 9,7 млн баррелей. Эффективнее всех сократили добычу Саудовская Аравия, Россия и Алжир, отстали Ирак, Нигерия и Казахстан.

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