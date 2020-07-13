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В Калифорнии из-за COVID-19 прекращают работу кинотеатры и бары

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Фото: TASS/EPA/Eugene Garcia
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На фоне роста числа заболеваний COVID-19 в американском штате Калифорния вводятся массовые ограничения на работу общественных учреждений. Об этом в понедельник, 13 июля, в своем аккаунте в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

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Согласно его распоряжению, во всем штате прекращают работу кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры, бары. Рестораны будут работать только на вынос.

В 30 округах с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на три дня запрещается работа торговых центров, парикмахерских, церквей, фитнес-центров и офисов компаний, не связанных с критически важной общественной деятельностью.

3 июля главный инфекционный врач, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. Эксперт отметил, что на этот счет ведутся споры, но полученные данные, по его мнению, говорят о том, что существует определенная мутация, ускоряющая размножение вируса и увеличивающая концентрацию в организме,

В то же время глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что у коронавируса SARS-CoV-2 в настоящее время нет мутаций, которые могли бы сделать его сильнее.

По данным университета Джонса Хопкинса на 13 июля, в США насчитывается 3 336 154 выявленных случаев коронавируса, число летальных случаев составляет 135 400.

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