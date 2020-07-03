В США предупредили об опасной мутации коронавируса

Скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. Об этом рассказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью медицинскому журналу JAMA.

По его словам, определенная мутация может делать вирус более заразным. Фаучи отметил, что на этот счет ведутся споры, но полученные данные, по его мнению, говорят о том, что существует определенная мутация, ускоряющая размножение вируса и увеличивающая концентрацию в организме, пишет ТАСС.

3 июня сообщалось, что медики и молекулярные биологи из Европы объяснили предрасположенность второй группы крови к COVID-19. По их словам, исследования подтвердили, что носители первой группы крови реже заражаются коронавирусом, чем второй. Это может быть связано с повышенной свертываемостью крови, вызванной мутациями.

21 июня ученые из Китая, США и Ирана провели независимые исследования и пришли к выводу, что группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом.