Прямой эфир
Сюжет:

Ученые объяснили предрасположенность второй группы крови к COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мутация, делающая носителей второй группы крови уязвимыми к коронавирусу, названа причиной предрасположенности этой группы крови к заражению. Об этом заявили медики и молекулярные биологи из Европы.

Грызуны науки: мыши с легкими человека помогут найти защиту от COVID
Предложенная учеными животная модель позволяет изучить иммунную реакцию на новый коронавирус

По их словам, исследования подтвердили, что носители первой группы крови реже заражаются коронавирусом, чем второй. Это может быть связано с повышенной свертываемостью крови, вызванной мутациями.

Специалисты установили генетическую подоплеку подобных различий, проводя пока самый масштабный геномный анализ носителей COVID-19, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на публикацию в электронной библиотеке bioRxiv.

Всего медики и генетики изучили влияние свыше 8,5 млн вариаций в структуре генов на вероятность развития и характер протекания COVID-19. Они выяснили, что на это сильнее других влияли две мутации, одна из которых находилась на третьей, а другая — на девятой хромосоме. Первая повышала шансы заболеть тяжелой формой SARS-CoV-2 примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заражения в 1,32 раза. Судя по их расположению внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая — в части генома, которая определяет группу крови человека.

По мнению специалистов, это одновременно объясняет то, почему группа крови влияет на вероятность заражения и исход COVID-19, а также на то, почему иммунитет многих людей по-разному реагирует на коронавирусную инфекцию, несмотря на сопоставимое состояние здоровья и одинаковый возраст.

Как сообщалось ранее, организм пациента старше 60 лет, переболевшего COVID-19, вырабатывает наибольшее количество нейтрализующих антител. А плазма, полученная от молодых пациентов с умеренными симптомами инфекции, содержит меньше защитных белков, которые необходимы для блокировки биологической активности патогена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и на Украине
В Москве впервые с конца апреля за сутки выявили меньше 2 тыс. заболевших COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020