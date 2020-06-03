Ученые объяснили предрасположенность второй группы крови к COVID-19

Мутация, делающая носителей второй группы крови уязвимыми к коронавирусу, названа причиной предрасположенности этой группы крови к заражению. Об этом заявили медики и молекулярные биологи из Европы.

По их словам, исследования подтвердили, что носители первой группы крови реже заражаются коронавирусом, чем второй. Это может быть связано с повышенной свертываемостью крови, вызванной мутациями.

Специалисты установили генетическую подоплеку подобных различий, проводя пока самый масштабный геномный анализ носителей COVID-19, сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на публикацию в электронной библиотеке bioRxiv.

Всего медики и генетики изучили влияние свыше 8,5 млн вариаций в структуре генов на вероятность развития и характер протекания COVID-19. Они выяснили, что на это сильнее других влияли две мутации, одна из которых находилась на третьей, а другая — на девятой хромосоме. Первая повышала шансы заболеть тяжелой формой SARS-CoV-2 примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заражения в 1,32 раза. Судя по их расположению внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая — в части генома, которая определяет группу крови человека.

По мнению специалистов, это одновременно объясняет то, почему группа крови влияет на вероятность заражения и исход COVID-19, а также на то, почему иммунитет многих людей по-разному реагирует на коронавирусную инфекцию, несмотря на сопоставимое состояние здоровья и одинаковый возраст.

Как сообщалось ранее, организм пациента старше 60 лет, переболевшего COVID-19, вырабатывает наибольшее количество нейтрализующих антител. А плазма, полученная от молодых пациентов с умеренными симптомами инфекции, содержит меньше защитных белков, которые необходимы для блокировки биологической активности патогена.