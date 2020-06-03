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В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и на Украине

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Фото: Global Look Press
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Россия и Украина постепенно выходят на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса. Об этом в среду, 3 июня, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«Несмотря на то что ежедневное число случаев уменьшилось наполовину по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь», ― отметил он во время онлайн-брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ.

Также Клюге добавил, что в европейском регионе на данный момент выявлено свыше 2,2 млн случаев COVID-19, а умерли более 181 тыс. пациентов.

Ранее в этот день в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о том, что количество новых случаев коронавируса в стране на 47% выше того показателя, что был накануне.

1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и отметил, что за прошедшую неделю в стране суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 2,3%. Такая динамика позволила 19 субъектам федерации начать постепенное снятие ограничений, введенных на фоне эпидемиологической обстановки. Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 3 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 432 277 человек, умерли 5215 пациентов, выздоровели ― 195 957.

Согласно данным статистического бюро Worldometer, на Украине выявили 24 823 случая коронавируса, при этом 735 человек скончались, а еще 10 440 ― вылечились.

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