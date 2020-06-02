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В ВОЗ назвали число заболевших COVID-19 в мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Общее число случаев заболевания COVID-19 в мире составило уже больше 6,1 млн. Такие данные во вторник, 2 июня, опубликовала на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В статистике ВОЗ отмечается, что пациенты с коронавирусной инфекцией выявлены в 216 странах. Согласно последним данным, свыше 376 тыс. человек из 6,1 млн с COVID-19 скончались.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Северной и Южной Америке — 2,9 млн. В лидерах антирейтинга США (1,7 млн) и Бразилия (514 тыс.)

По состоянию на 2 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется.

Накануне в ВОЗ рассказали, что большинство переболевших коронавирусной инфекцией пациентов полностью восстанавливаются.

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Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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