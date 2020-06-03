На Украине за сутки выявлено 483 случая заболевания коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за последние сутки возросло на 483. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

В ведомстве отметили, что количество новых выявленных случаев на 47% превышает тот показатель, что был накануне.

«На Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели», ― цитирует сообщение ТАСС.

Правительство Украины 12 марта ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 22 июня. В начале апреля в стране ужесточили карантинные меры. Граждан обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая ограничительные меры были ослаблены. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. Тогда же главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключил, что введенный на Украине в рамках борьбы с коронавирусом масочный режим могут продлить до конца года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 3 июня, на планете зарегистрировано свыше 6,4 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 382 тыс. человек, вылечились — 3 млн.