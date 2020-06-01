Украина возобновит авиасообщение 15 июня

Украина возобновит внутреннее и международное авиасообщение 15 июня. Об этом 1 июня заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

«С 15 июня у нас уже и международное, и внутреннее [авиа-] сообщение. Возможно, внутреннее немного раньше. Сейчас над этим работаем. Направления самые популярные — Турция, Греция, Кипр, Хорватия, Грузия. На этой неделе более точные направления мы озвучим», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

Решение об открытии направлений будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в стране, а также при условии, что эта страна откроет авиасообщение с Украиной. Криклий отметил, что точно не будет восстановлено сообщение с Италией и Испанией. Кроме того, в данный момент прорабатывается вопрос о тестировании на коронавирус прибывающих на Украину туристов.

«Это (тестирование. — Ред.) удобнее, чем 14-дневный карантин… Его можно сдать, три-четыре часа — и уже можно будет выходить в город», — пояснил он.

Ранее, 27 мая, стало известно о возобновлении внутреннего железнодорожного сообщения на Украине, прерванного из-за коронавируса.

По данным Worldometer на 1 июня, в стране зафиксировано более 24 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 718 человек.