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Украина возобновит авиасообщение 15 июня

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украина возобновит внутреннее и международное авиасообщение 15 июня. Об этом 1 июня заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

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«С 15 июня у нас уже и международное, и внутреннее [авиа-] сообщение. Возможно, внутреннее немного раньше. Сейчас над этим работаем. Направления самые популярные — Турция, Греция, Кипр, Хорватия, Грузия. На этой неделе более точные направления мы озвучим», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

Решение об открытии направлений будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в стране, а также при условии, что эта страна откроет авиасообщение с Украиной. Криклий отметил, что точно не будет восстановлено сообщение с Италией и Испанией. Кроме того, в данный момент прорабатывается вопрос о тестировании на коронавирус прибывающих на Украину туристов.

«Это (тестирование. — Ред.) удобнее, чем 14-дневный карантин… Его можно сдать, три-четыре часа — и уже можно будет выходить в город», — пояснил он.

Ранее, 27 мая, стало известно о возобновлении внутреннего железнодорожного сообщения на Украине, прерванного из-за коронавируса.

По данным Worldometer на 1 июня, в стране зафиксировано более 24 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 718 человек.

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