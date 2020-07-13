Защита обжаловала арест Фургала

Защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в понедельник, 13 июля. Об этом в понедельник, 13 июля, ТАСС сообщил адвокат Борис Кожемякин.

«Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей», — сказал адвокат.

Защитник добавил, что жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей — речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

В рамках уголовного дела кроме главы Хабаровского края ранее уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Предполагаемые соучастники преступлений дали показания на Фургала.

Губернатор не признал вину. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.

11 и 12 июля в Хабаровске прошли несанкционированные акции в поддержку Фургала. В митинге и шествии, по официальным данным, участвовали 10–12 тыс. человек. Вторая акция была малочисленной — несколько сотен человек.