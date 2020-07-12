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В Тамбове перевернулась моторная лодка

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Фото: МЧС РФ
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В Тамбове на канале реки Цна перевернулась моторная лодка, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в воскресенье, 12 июля.

Инцидент произошел вечером на пляже «Лагуна». Спасатели вытащили из воды и доставили на берег пять человек, среди которых был 15-летний подросток. О пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работали пять сотрудников МЧС и две единицы техники.

30 июня в Республике Коми на реке опрокинулась лодка с тремя мужчинами, один из них утонул. Трагедия произошла в Усть-Куломском районе на реке Вычегда. Трое жителей Лебяжска рыбачили, когда их лодка перевернулась. Только двое мужчин смогли доплыть до берега.

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