ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

Матч футбольных клубов ЦСКА и «Рубин» завершился вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась в воскресенье, 12 июля, в Москве в рамках 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый гол на 62-й минуте забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, а на 88-й минуте форвард «Рубина» Евгений Марков реализовал пенальти, назначенный после просмотра эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Это был первый пропущенный ЦСКА гол за пять последних матчей.

По итогам этой игры ЦСКА с 47 очками занимает третью позицию в турнирной таблице, а «Рубин» с активом в 34 очка находится на девятой строчке, пишет «Газета.ру». В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Локомотивом» 16 июля, а «Рубин» в этот же день проведет матч дома с «Ростовом».

Сезон-2019/20 РПЛ возобновился 19 июня после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, однако стадионы не должны заполняться более чем на 10% от общей вместимости.