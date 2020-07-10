«Чемпионом «Зенит» стал заслуженно»

В последние несколько дней в российском футболе произошло сразу несколько значимых событий: «Зенит» досрочно стал чемпионом, «Спартак» уволил своего генерального директора Томаса Цорна и уже нашел ему замену, а ЦСКА полноценно включился в борьбу за место в Лиге чемпионов – 2020/21. Всё это «Известия» обсудили с российским тренером, обладателем Кубка УЕФА и четырехкратным чемпионом страны Валерием Газзаевым. Сейчас он занимает пост главы комитета по делам национальностей Госдумы.

— «Зенит» досрочно стал чемпионом. По делу?

— «Зенит» действительно демонстрировал самый эффективный футбол в России на протяжении всего сезона и заслуженно стал чемпионом. Символично получилось, что сине-бело-голубые завоевали золото, уверенно обыграв «Краснодар» — именно ту команду, которая составляла им на всех стадиях турнира наиболее серьезную конкуренцию.

Возьмем технические данные: зенитовцы меньше всех пропустили и больше всех забили — причем серьезно опередив остальных. Это говорит о качестве состава. Есть опытная пара защитников Ракицкий–Иванович, активные фланги, неплохой вратарь (именно Андрей Лунев стал героем в переломном моменте игры с «Краснодаром», когда взял пенальти. — «Известия»), одна из лучших связок опорных полузащитников национальной лиги Барриос–Оздоев, очень талантливый фланговый игрок Малком. Конечно, Жирков, который, несмотря на возраст, демонстрирует опыт, класс и высокую работоспособность. И, естественно, атака — Дзюба и Азмун лидируют по забитым голам и по системе «гол+пас». Важно, что состав «Зенита» был стабилен. Девять позиций оставались практически неизменными — что-то корректировалось только в случае травм или дисквалификаций. А на одной-двух была ротация. Так складывается стабильный ансамбль, который обеспечивает результат.

Помимо прочего, петербуржцы заслужили это чемпионство ответственным отношением к делу. Обратите внимание: когда началась пандемия, многие клубы отпустили своих футболистов в другие страны и, по сути, не осуществляли контроль. А у «Зенита» ни один игрок никуда не уехал. Хотя, казалось бы, можно было отпустить иностранцев, учитывая большой очковый отрыв. И после выхода из самоизоляции именно «Зенит» уделял наибольшее внимание соблюдению мер безопасности. То есть клуб проявил очень высокий профессионализм — и в итоге занял не только первое место. Складывается впечатление, что «Зенит» учел все мелочи и нюансы, подошел к рестарту в оптимальном функциональном состоянии — и заслуженно получил 100-процентный результат в играх.

— Для вас как для сторонника отечественной тренерской школы, наверное, важно, что «Зенит» стал первым во главе именно с Сергеем Семаком?

— Да, очень приятно, что «Зенит» сделал ставку на российского специалиста, который второй год подряд убедительно выигрывает чемпионат. Ведь в прошлом команду возглавляли иностранцы, тоже имевшие большие возможности, но их работа не приносила результат. Отмечу, что Сергей Семак выиграл золото два раза подряд — это не так просто. Нужно умение управлять командой, стабилизировать состав и нацеливать футболистов на результат.

С каждой весомой победой Семак как тренер будет расти. А если придут еще и результаты в еврокубках, то он вырастет в сильного специалиста международного уровня. Семаку надо стремиться к тому, чтобы удачно выступить в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов.

— Почему «Краснодар» не сумел остановить «Зенит»?

— По ведению и манере игры мне очень нравится «Краснодар». Они стараются демонстрировать принципы современного зрелищного футбола, но разве можно забывать об обороне? К сожалению, каждая атака на ворота «Краснодара» несет опасность. Стремление и попытки играть в атаке, как лучшие клубы Европы, — похвальны, но система оборонительных действий пока не проглядывается. Оборона — это же не просто четыре защитника, а действия всей команды при потере мяча на любом участке поля. И над этим надо работать. В общем, у молодого тренера краснодарцев впереди еще много работы, чтобы выйти на высокий международный уровень.

— У ЦСКА еще есть надежда на место в тройке?

— Надеюсь, что после передряг у армейцев все стабилизировалось. Сложные ситуации происходят во всех командах. Возможно, это позволило встряхнуть коллектив. Ряд критических замечаний в адрес игроков тоже был услышан.

Считаю, у ЦСКА по-прежнему есть шанс при хорошем стечении обстоятельств зацепиться за Лигу чемпионов. Последние матчи внушили оптимизм — приятно было смотреть их поединки со «Спартаком» и «Ахматом». Именно такой игры все и ждут от ЦСКА — армейцы не имеют права опускаться ниже определенной планки.

— Что скажете про «Локо»?

— «Локомотив» действует натужно. Очки набирает, но с трудом. Мне показалось, хуже чем обычно, во всяком случае в последних играх, стал выглядеть Крыховяк. А один Миранчук тянуть весь воз объективно не может. Игра и результаты красно-зеленых не слишком убедительны. Клуб должен помнить о том, что паузы между чемпионатами практически не будет, а уже в сентябре-октябре начнутся еврокубки. То есть задумываться о будущем нужно уже сейчас. Это, впрочем, касается не только «Локомотива», но и всех участников еврокубков.

— «Ростов» тоже мог побороться за Лигу чемпионов, но вмешался коронавирус.

— Не до конца согласен с вами. Команда хорошо начала, но затем сбавила, допустив много необязательных потерь. Так было и в прошлом сезоне. Значит, дело не только в коронавирусе. «Ростов» — самобытная команда, но ей нужно становиться более стабильной.

— В «Спартаке» на днях прогремела очередная революция…

— Ограничусь коротким комментарием: «Спартак» в очередной раз наступает на те же грабли. Эта ситуация не меняется уже много лет. И сейчас мы являемся свидетелями очередного эксперимента.

— По составу «Спартак» на каком месте должен находиться?

— Состав у «Спартака» такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов. Проблема, однако, в том, чтобы игроки выполняли конкретные индивидуальные функции, знали свою роль в командных действиях. Допустим, Крал хорош в единоборствах, у него есть отбор мяча, хороший пас, он активно подключается к атакам. Но он не должен бросать свою позицию, иначе случаются провалы. И так со многими другими футболистами.

Возможно, у «Спартака» проседает 3–4 позиции, но это некритично. Проблема — в самой системе игры. До сих пор удивляюсь словам главного тренера, сказавшего про «250 вариантов ведения игры в атаке». Лично я пока не увидел ни одного из 250.

— Несколько вопросов о вашей работе в качестве политика. В этом году вы возглавили комитет по делам национальностей в Госдуме. Какие задачи стоят там перед вами?

— Для такой многонациональной страны, как Россия, вопросы национальной политики имеют стратегическое приоритетное направление. Межнациональные отношения всегда были важным фактором в истории нашего государства. В Российской Федерации 193 народа, представители которых говорят на 277 языках (и диалектах) — и мы обязаны учитывать их традиции, историю и вероисповедание. Большинство этих народов веками проживает на территории современного российского государства и внесло существенный вклад в развитие отечественной государственности, культуры, спорта, образования и науки.

— Какие события за последнее время вы считаете наиболее важными в жизни страны?

— Безусловно, 24 июня и 1 июля в России произошло два действительно исторических события. Это парад на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и общероссийское всенародное голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. На мой взгляд, значимость парада невозможно переоценить. К сожалению, в западных СМИ появляется всё больше искажений и фальсификаций по поводу итогов Второй мировой войны. Историческая правда заключается в том, что мир был спасен от ужасов фашизма ратным подвигом и героизмом всего нашего многонационального народа. И странно слышать, когда на международных площадках начинают всерьез звучать призывы о пересмотре значения и роли нашей страны в этой Победе.

Мы не можем и не должны допустить пересмотра истории войны и умаления подвига нашего народа. На всех политических и общественных силах лежит большая ответственность: сохранить и передать подрастающему поколению правду о событиях того периода, противостоять попыткам исказить или переписать историю. Хорошо, что норма о защите исторической правды нашла отражение и в поправках к Основному закону страны. Необходимо, чтобы молодежь чувствовала неразрывную связь поколений, гордилась нашими героями и неоценимым вкладом многонационального народа в победу над фашизмом.

Сохранение и передача наследия Великой Победы невозможна без усилий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения. Мы должны передать детям, внукам и правнукам здоровые и традиционные для нашей страны представления о семье. Для меня как человека, воспитанного на Кавказе, семейные ценности незыблемы. Нет ничего важнее, чем крепкая, полноценная и традиционная семья. Вот почему и были предложены соответствующие изменения в Конституцию.

Наконец, хотел бы сказать о том, что закрепление в Основном законе особого статуса русского языка — абсолютно правильный шаг. Русский язык объединяет страну лучше любых скреп, благодаря ему вся многонациональная семья чувствует себя единым целым. При этом русский язык никогда в истории нашего государства не насаждался насильно. Все народы во все времена могли спокойно изучать, развивать национальные языки и говорить на них, издавать журналы и газеты, ходить в школы. Начиная с екатерининских времен в государственной национальной политике уделялось особое внимание языкам народов России.