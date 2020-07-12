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По факту разлива 44 т авиационного топлива на Таймыре возбуждено дело
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По факту разлива 44 т авиационного топлива на Таймыре возбуждено дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард на Таймыре. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщается на сайте управления.

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Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

По предварительной версии следствия, 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубопровода. В результате на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию вылилось около 44 т топлива. При этом изначально сообщалось о розливе примерно 20 т.

По факту случившегося также организована прокурорская проверка, отмечает «Газета.ру».

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Это привело к разливу более 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне аварии объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. «Норникель» заявил 8 июля о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

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