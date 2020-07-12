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«Норильсктрансгаз» подтвердил факт разлива авиакеросина

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Фото: Пресс-служба «Норильсктрансгаз»
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Компания «Норильсктрансгаз» подтвердила факт разгерметизации трубопровода в Норильске. Вылиться могли до 20 т авиакеросина, сообщила пресс-служба компании в воскресенье, 12 июля.

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Разгерметизация продолжалась около 15 минут, угрозы жизни и здоровью людей она не представляет.

Компания сообщила о случившемся в МЧС и проводит внутреннее расследование.

Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива

О разливе топлива стало известно ранее, 12 июля. Аварию локализовали, загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Это привело к разливу более 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне аварии объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. «Норникель» заявил 8 июля о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

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