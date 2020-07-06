Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске, произошедший 29 мая из-за разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива, составляет 148 млрд рублей. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в Росприроднадзоре.

«Проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель»). В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения, на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей», — отметили в ведомстве.

29 мая в ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар, что привело к разливу более 20 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

19 июня президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектами, направленными на предотвращение разливов нефтепродуктов. Он заявил, что уже отмечал необходимость наличия механизмов предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий.

27 июня российское правительство одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.