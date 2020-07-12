10 кубометров керосина вылилось в грунт из-за разгерметизации трубы на Таймыре

Десять кубометров авиационного керосина вылилось в грунт в результате разгерметизации трубы в Таймырском округе Красноярского края, сообщает «ТАСС» 12 июля.

«В населенном пункте Тухард при перекачке авиационного топлива с танкера в акватории реки Большая Хета в резервуар, установленный берегу, произошла разгерметизация трубопровода с последующим разливом более 10 кубометров топлива на грунт», — говорится в сообщении.

Аварию локализовали, загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.

Уточняется, что трубопровод сейчас перекрыт.

Последствия аварии устраняют специалисты нефтепереливной станции «Норильсктрансгаз», в наличии у них имеется 700 кг сорбента, ведутся работы по рекультивации грунта.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Это привело к разливу более 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне аварии объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. «Норникель» заявил 8 июля о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

В конце июня российское правительство одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.