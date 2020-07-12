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Две девочки-подростка на угнанной «Волге» разбили припаркованный Nissan

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Две несовершеннолетние девушки на угнанном автомобиле «Волга» врезались в припаркованный автомобиль на Нижегородской улице в Москве, сообщил РЕН ТВ 12 июля.

Девочки угнали «Волгу» на Динамовской улице. Их начал преследовать полицейский автомобиль, и, пытаясь уйти от погони, они не справились с управлением и врезались в припаркованный Nissan на Нижегородской улице.

Установлено, что в угнанной автомашине ВАЗ-3102 находилось девочки 2005 и 2006 года рождения. Они были пьяны. Девушки получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее в этот же день полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на Ярцевской улице в Москве 12 июля. По информации «Известий», огонь вели из черного Mercedes с госномером Е105УХ. Автомобиль задержали на улице Генерала Бирюзова.

Похожий инцидент произошел утром 12 июля на 54-м км МКАД. Выстрелы прозвучали из окна такси. Изначально сообщалось, что стрелял водитель, позже стало известно, что огонь открыл пассажир.

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