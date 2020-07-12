Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Полиция задержала московского стрелка
Политика
Путин рассказал об источниках своих кадровых решений
Мир
Христианские росписи Айя-Софии спрячут от молящихся мусульман
Мир
Зеленая партия США выдвинула в президенты Хоуи Хокинса
Общество
Объем разлившегося топлива из-за ЧП на Таймыре оказался вдвое больше

Полиция задержала московского стрелка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на Ярцевской улице в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МВД в воскресенье, 12 июля.

Автомобиль, из которого велась стрельба, задержали на улице Генерала Бирюзова силами сотрудников ГИБДД. В нем было три человека, передает ТАСС.

Ранее 12 июля неизвестный открыл стрельбу из окна машины. По сообщению источников «Известий», огонь велся из черного Mercedes с госномером Е 105 УХ. После этого автомобиль скрылся с места происшествия.

Ранее в этот же день похожий инцидент произошел на 54-м км МКАД. Выстрелы прозвучали из окна такси. Изначально сообщалось, что стрелял водитель, позже стало известно, что огонь открыл пассажир.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020