Полиция задержала московского стрелка

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на Ярцевской улице в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МВД в воскресенье, 12 июля.

Автомобиль, из которого велась стрельба, задержали на улице Генерала Бирюзова силами сотрудников ГИБДД. В нем было три человека, передает ТАСС.

Ранее 12 июля неизвестный открыл стрельбу из окна машины. По сообщению источников «Известий», огонь велся из черного Mercedes с госномером Е 105 УХ. После этого автомобиль скрылся с места происшествия.

Ранее в этот же день похожий инцидент произошел на 54-м км МКАД. Выстрелы прозвучали из окна такси. Изначально сообщалось, что стрелял водитель, позже стало известно, что огонь открыл пассажир.