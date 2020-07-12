Таксист обстрелял машину в Москве

План «Перехват» введен в Москве после того, как водитель такси обстрелял из окна автомобиля другую машину. Об этом 12 июля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел на 54-м км МКАД. Его причины пока не выяснены.

В конце июня полиция задержала на севере Москвы криминальных авторитетов, проводивших сходку в одном из кафе. Они забаррикадировались в помещении и не открывали дверь. Во время операции один из них открыл огонь. Пострадал один человек. В отделение полиции были доставлены 22 человека.