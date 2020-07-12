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Полиция начала поиски стрелявшего на МКАД пассажира машины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Столичные полицейские организовали поиски пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве 12 июля.

«Сегодня около 10:38 мск в службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что на 54-м км МКАД пассажир одного из автомобилей произвел выстрел вверх из неустановленного оружия», — говорится в сообщении.

В городе был объявлен план «Перехват». По первоначальной информации, поступившей в «Известия», стрелявшим был водитель такси — он обстрелял из окна автомобиля другую машину.

В PR-службе «Яндекс.Такси» «Известиям» заявили, что не владеют дополнительной информацией о случившемся.

По данному факту проводится проверка. Причины инцидента пока не выяснены.

10 июля произошел инцидент на Нагатинской улице. По словам очевидцев, стрельбу открыли из травматического пистолета — пострадал один мужчина. Подробности происшествия устанавливаются.

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