В Москве ранили мужчину из травматического пистолета

Мужчина получил ранение во время стрельбы на юге Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 10 июля.

Инцидент произошел на Нагатинской улице. По словам очевидцев, стрельбу открыли из травматического пистолета.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

7 июля неизвестный стрелок дважды ранил сидевшего на скамейке мужчину в центре Москвы. Пострадавшего направили в больницу, где у него диагностировали огнестрельные ранения левого лучезапястного сустава и правого колена.