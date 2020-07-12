Собянин объяснил возросшую загруженность дорог в Москве

После снятия ограничений, действовавших в Москве в связи с распространением коронавируса, загруженность дорог оказалась выше, чем в прошлом году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1», вышедшей в эфир в воскресенье.

Он пояснил, что это вызвано тем, что многие жители пересели с общественного транспорта на личный. «Я думаю, что это временная история, но все равно сдвижка произошла — люди себя чувствуют более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров», — отметил градоначальник.

Еще одним фактором стало то, что в этом году многие москвичи не поехали в летние отпуска.

«Это говорит о том, что мы должны заниматься строительством, особенно такими базовыми магистралями, как та же новая вылетная магистраль Генерала Дорохова, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорода, Южная рокада», — добавил Собянин.

Ранее, 10 июля, мэр рассказал, что, согласно прогнозам, в ближайшее время не ожидается вторая волна коронавируса. Он отметил, что в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет продолжать ослабление ограничений.

9 июля Собянин заявил, что основные проблемы, касающиеся пандемии коронавирусной инфекции в Москве, преодолены, и отметил сокращение числа выявляемых случаев COVID-19 в 10,7 раза по сравнению с началом мая.

Кроме того, в тот же день мэр Москвы выпустил указ, по которому в городе возобновляются кинопоказы, концерты и спектакли с 1 августа при условии присутствия не более 3 тыс. человек. Кроме того, с 13 июля в столице отменяется обязательный масочный режим.