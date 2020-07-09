Собянин заявил о сокращении числа выявляемых случаев COVID-19 в десять раз

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сокращении числа выявляемых случаев COVID-19 в 10,7 раза по сравнению с началом мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичного градоначальника.

По его словам, загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза.

«Конечно, каждый этап отмены ограничений содержал в себе элементы непредсказуемости и риска. Но жизнь доказала, что ситуация оставалась управляемой, а риск был оправдан», — отметил Собянин.

Согласно указу мэра, в Москве обязательный масочный режим на улицах отменят с 13 июля. При этом горожане по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественном транспорте, при посещении различных организаций и при входе в общественные помещения. Также сохраняются требования по соблюдению социального дистанцирования.

С 1 августа в столице возобновят кинопоказы, концерты и спектакли при условии присутствия не более 3 тыс. человек.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве число новых случаев COVID-19 оказалось минимальным с 5 апреля — за сутки в городе было выявлено 568 новых зараженных.

Общее число горожан, у которых с момента распространения инфекции был выявлен коронавирус, составило 227 363. При этом суточный прирост заразившихся в столице оказался на уровне 0,25%, что является наименьшим результатом по стране. Скончались 4059 человек, выздоровели 162 086 пациентов.

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