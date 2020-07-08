Вирус замедленного действия: станет ли Африка новым очагом эпидемии

При обсуждениях последствий мирового коронавирусного кризиса эксперты практически не затрагивают ситуацию в Африке. Континент действительно стал последним, где была зафиксирована вспышка новой инфекции . Однако в отличие, например, от Европы, где эпидемия находится на спаде, в Африке число случаев заражения постоянно растет . При этом наблюдается и увеличение численности вынужденных переселенцев и беженцев, которые мигрируют внутри континента в поисках лучших условий для жизни. После открытия границ эти люди могут возобновить свои попытки перебраться в другие страны. Станет ли это проблемой в виде новой вспышки коронавирусной инфекции или благом для развитых государств, которые нуждаются в притоке трудовых ресурсов? На эти вопросы в масштабных исследованиях попытались ответить эксперты Фонда Росконгресса, материалы оказались в распоряжении «Известий».

Припозднившиеся

Фонд Росконгресс подготовил два исследования: «Африканский социальный и политический контекст в условиях коронавируса: дальнейшая стабилизация или эффект пороховой бочки?» и «Африканский социально-политический контекст в условиях пандемии» (специально для «Известий»). Как указывается в материалах, действительно, Африка стала последним густонаселенным континентом, который столкнулся с новым вирусом. И, например, в середине мая, когда многие европейские страны уже начали выходить из карантина, на Африку приходилось всего 2% от общемирового количества инфицированных.

Но сейчас и там наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Как рассказала «Известиям» технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен, на сегодня зарегистрировано более 470 тыс. случаев при более 11 тыс. летальных исходов . По ее словам, 80% от общего числа приходится лишь на 10 стран континента, а остальные государства смогли затормозить вспышку пандемии. По последним данным, зафиксировано более 220 тыс. выздоровлений. Если говорить о мерах, то еще на заре эпидемии в 28 африканских государствах были введены режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

В то же время риск масштабного распространения еще не преодолен. Самая очевидная причина, указывается в материалах Росконгресса, — системы здравоохранения в большинстве стран континента недостаточно развиты для комплексной борьбы с COVID-19 . Африка составляет около 17% населения мира и несет 23% глобального бремени болезней, но на нее в 2015 году приходился всего 1% от глобальных расходов на здравоохранение . Ежегодный дефицит финансирования в африканских государствах составляет порядка $370 млрд. В результате на континенте не хватает учреждений и оборудования для лечения заболевших.

Вирус замедленного действия Фото: Global Look Press/Yeshiel/Xinhua

Как напоминают аналитики Росконгресса, эксперты ВОЗ еще в начале мая предупредили, что пандемия коронавируса в последующие 12 месяцев может привести к гибели 190 тыс. человек в Африке, а при провале мер сдерживания новой инфекции от 29 млн до 44 млн человек могут заразиться COVID-19 за первый год эпидемии.

Помимо здравоохранения слабым местом в борьбе с пандемией могут стать и специфические особенности населения, проживающего на континенте . Так, аналитики Росконгресса указывают на сложность самоизоляции с учетом высокой концентрации населения в городах. Более того, карантинные ограничения противоречат привычкам и традициям, принятым в Африке. Например, жители континента считают для себя невозможным отказаться от посещения религиозных служб, рукопожатий, проводов родственников в последний путь и так далее.

Замдиректора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко отметил, что с точки зрения коронавируса, ситуация с Африкой до конца непонятна:

— Есть страны, которые показывают достаточно высокий уровень заболеваемости, — прежде всего государства Северной Африки и Южно-Африканская Республика. Другие государства официально дают более низкие показатели. Однако в первом случае лучше налажена система выявления заболевших COVID и медицинская система. Поэтому трудно сказать, больше ли там заболеваемость или ее лучше отслеживают и фиксируют.

Ученый-африканист, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ Александра Архангельская подчеркнула, что у этого кризиса есть не только политический и экономический аспекты, но и психологический.

— Для Африки, чья система здравоохранения за последние 100 лет неоднократно сталкивалась с различного рода эпидемиями, ситуация вокруг COVID психологически была не так тяжела, как, например, для европейских стран , — уточнила она.

В поисках лучшей жизни

Пожалуй, одним из самых серьезных препятствий для сдерживания распространения коронавирусной инфекции является высокий уровень миграции. В качестве одной из ключевых причин перемещений людей по континенту аналитики называют вооруженные конфликты. В настоящий момент с ними сталкиваются 13 африканских стран. «На них приходится почти 90% перемещенных лиц в результате конфликтов и преследований на континенте . Анализируя глобальный срез, отметим, что в последние годы Африка стала местом более трети мировых конфликтов и около 35% всех перемещенных в результате них лиц», — отмечается в материалах Росконгресса.

Кроме того, люди покидают свои дома в поисках лучших возможностей с точки зрения экономической активности . Основные страны назначения — Алжир, Кот-д'Ивуар, Египет, Марокко, Нигерия и Южная Африка. Примерно 80% экономических мигрантов остаются на континенте.

Вирус замедленного действия Фото: REUTERS/Jorge Cabrera

«Распространение коронавируса в Африке и соблюдение введенных карантинных мер пересекается с кризисом перемещения населения внутри континента. В Африке в настоящее время насчитывается более 25 млн человек, которые являются вынужденными переселенцами — внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) либо беженцами. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что данный показатель превышает цифры 2005 года на 500%», — указывается в исследовании Росконгресса.

Около 4,2 млн беженцев на континенте живут в лагерях, что кратно превышает соответствующие показатели в других регионах мира. Во всех этих средах — лагерях, неформальных поселениях — службы здравоохранения перегружены либо попросту недоступны, что увеличивает риск заражения . Помимо этого, для граждан представляется невозможным соблюдать социальное дистанцирование.

Более того, на континенте наблюдается мощный поток именно неформальной миграции, при которой ежегодно сотни тысяч людей неофициально пересекают границы . Поскольку они знают, что не имеют правового статуса, неформальные мигранты пытаются не привлекать к себе внимание в своей повседневной жизни. «Это означает, что при наличии конкретной симптоматики они, скорее всего, будут избегать обращения за государственной медицинской помощью , что, в свою очередь, значительно ускорит распространение вируса», — подчеркивается в исследованиях Росконгресса.

По мнению экспертов, защита перемещенных лиц и мигрантов будет иметь ключевое значение для снижения общих показателей передачи вируса на континенте. Если он попадет в какое-либо из упомянутых сообществ, распространение будет быстрым и разрушительным.

Как рассказала Мэри Стивен, среди государств континента были и те, которые свои границы не закрыли , — например, Эфиопия, Бенин, Зимбабве. Некоторые страны уже начинают открывать свои границы — это, в частности, Танзания, Замбия, Экваториальная Гвинея, многие другие планируют открыться к 25 июля и началу августа. Отвечая на вопрос «Известий» о вероятности второй волны на континенте, она предположила, что вполне возможен экспорт случаев в африканские страны с низкой заболеваемостью.

Очаг миграции

Возможен ли экспорт заболевания и вне континента по мере открытия границ? Сейчас процесс перемещений приостановлен . И, как отмечается в материалах Росконгресса, «COVID-19 превратил мигрантов в одну из наиболее маргинализированных групп населения в условиях пандемии. Верховная комиссия ООН по делам беженцев сообщала, что из 167 стран, которые полностью или частично закрыли свои границы в рамках борьбы с коронавирусом, 57 не сделали исключения для тех, кто ищет убежища.

По мнению экспертов, миграционные процессы в Африке приняли широкомасштабный и устойчивый характер : «Они оказывают всё более заметное и многомерное воздействие на экономику, политику, социальные и культурные трансформации. При этом развитие процессов глобализации постоянно усиливает миграционные потоки и в ближайшее время миграция из развивающихся, в том числе из африканских, стран будет увеличиваться».

Вирус замедленного действия Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

Согласно «Докладу о мировой миграции в 2020 году» МОМ, большинство «внешних» переселенцев африканского происхождения проживает в Европе (10,6 млн), Азии (4,6 млн) и Северной Америке (3,2 млн). В 2019 году наибольшее число эмигрировавших людей зафиксировано в Египте, Марокко, Южном Судане, Сомали, Судане и Алжире.

Некоторые из крупнейших миграционных коридоров с участием африканских государств, проходят между странами Северной Африки и Францией, Испанией и Италией, что, в частности, отражает имеющиеся тесные постколониальные связи и географическую близость. Важно упомянуть и о крупных коридорах трудовой миграции в государства Персидского залива, в частности, из Египта в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Ученый-африканист Александра Архангельская предположила, что с учетом изменений миграционного законодательства Евросоюза ограничения на въезд коснутся не только африканских стран.

— Не уверена, что Европа преференциально закроется от африканских трудовых мигрантов, — отметила она.

Дмитрий Бондаренко обращает внимание и на то, что после открытия границ все перемещения будут сильнее контролировать с медицинской точки зрения, проверяя въезжающих . Причем к жителям Африки будет более пристальное внимание из-за недоверия к результатам тестирования. Правда, эксперт признает, что есть еще аспект нелегальной миграции, который исключает всякое тестирование.

— Понятно, что среди нелегалов могут оказаться и заболевшие. Однако даже в этом случае вряд ли вторую волну коронавируса вызовет миграция именно с африканского континента. Некоторые люди предполагают, что Африка может стать новым очагом эпидемии. За этим стоит прежде всего образ Африки как места сплошных несчастий, где сложилась очень неблагополучная ситуация со здравоохранением. В принципе, это так, но масштабные эпидемии последнего времени распространялись по миру из Восточной Азии. Заболевания, характерные для Африки, — например, Эбола, за пределы континента не выходили, — предположил эксперт.

Вирус замедленного действия Фото: REUTERS/Ismail Zitouny

Но как заметила Александра Архангельская, в связи с вирусом сама по себе нелегальная миграция будет гораздо сильнее, чем раньше контролироваться.

Впрочем, контроль контролем, но в миграции из Африки есть заинтересованность со стороны многих сил. Что касается незаконного перемещения людей по маршруту через Сахару в Европу, отмечается в исследовании, то оно приносит огромные доходы международным преступным группировкам . Как указывают аналитики Росконгресса, несмотря на то, что объем этих прибылей трудно определить, оценки есть — от $450 до $765 млн в год.

Кроме того, из-за демографических проблем (старение населения) и для снижения производственных издержек европейские страны сами заинтересованы в притоке мигрантов, в том числе из Африки. Именно развивающиеся государства, подчеркивают эксперты Росконгресса, в настоящий момент обеспечивают 95% мирового прироста населения , а в ближайшие 25 лет их вклад достигнет 100%. Население Африки с 1984 года выросло более чем вдвое — с 537 млн до 1,3 млрд человек. По прогнозам аналитиков, к 2050 году оно снова удвоится (до 2,5 млрд).

По мнению экспертов, Африка в ближайшие 30 лет станет одним из основных локомотивов роста мирового населения, что способно вызвать пропорциональный рост числа переселенцев и обострение проблем, связанных с миграцией в Африке.