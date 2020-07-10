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Собянин заявил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июля заявил, что никакой второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается и есть уверенное движение в сторону выхода из пандемии.

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«Прогнозы — вещь неблагодарная, и очень много разных прогнозов, и такое ощущение, что вирусологи соревнуются в этих прогнозах. Одни говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора, вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет продолжать ослабление ограничений по коронавирусу.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 10 июля, Москва входит в тройку субъектов с наименьшими показателями заболеваемости COVID-19 в сутки.

Накануне Собянин заявил, что основные проблемы, касающиеся пандемии коронавирусной инфекции в Москве, преодолены и рассказал о сокращении числа выявляемых случаев COVID-19 в 10,7 раза по сравнению с началом мая.

Кроме того, 9 июля мэр Москвы выпустил указ по которому в городе возобновляются кинопоказы, концерты и спектакли с 1 августа при условии присутствия не более 3 тыс. человек.

По состоянию на 10 июня в России зафиксировано 713 936 случаев COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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