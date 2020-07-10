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За минувшие сутки в России выявлено 6635 случаев заболевания COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За минувшие сутки в России выявили 6635 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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Согласно данным оперштаба, больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве — 637.

При этом за прошедшие сутки скончались 174 человека, из больниц выписаны 7752 пациента.

Всего за время пандемии в России зафиксировано 713 936 случаев коронавируса, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отмечала, что в мире каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19. По ее словам, избежать второй волны в России можно при соблюдении мер безопасности.

В тот же день глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех, кто переболел COVID-19, даже если заболевание протекало в бессимптомной форме.

Депутат Госдумы, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предрек возвращение коронавируса осенью, но к этому моменту у «большой прослойки населения» выработается иммунитет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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