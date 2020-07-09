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Собянин заявил о преодолении основных проблем с COVID-19 в Москве

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Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
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Основные проблемы, касающиеся пандемии коронавирусной инфекции в Москве, преодолены, заявил в четверг, 9 июля, мэр города Сергей Собянин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

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«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая на самом деле еще продолжается, но основные проблемы, <...> я надеюсь, мы преодолели», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день градоначальник подписал указ об отмене масочного режима в Москве с 13 июля.

9 июля также стало известно, что в Москве число новых случаев COVID-19 оказалось минимальным с 5 апреля: за сутки в городе было выявлено 568 новых зараженных.

7 июля руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал в интервью «Известиям», что второй волны заболеваемости в Москве не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к коронавирусу.

Общее число горожан, у которых с момента распространения инфекции был выявлен коронавирус, составило 227 363. При этом суточный прирост заразившихся в столице оказался на уровне 0,25%, что является наименьшим результатом по стране. Скончались 4059 человек, выздоровели 162 086 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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