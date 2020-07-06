Ученый оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям» заявил, что второй волны заболеваемости в столице не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к SARS-CoV-2.

В столице официально зафиксировано 20% москвичей с антителами к коронавирусу, и исходя из этого, по его мнению, можно предположить, что 40–60% горожан уже имеют иммунитет к штамму.

В своих выводах специалист опирается на недавно вышедшую статью шведских ученых, которые провели исследования Т-клеточного иммунитета у выздоравливающих после COVID-19 пациентов. Выяснилось, что даже у тех, кто не имел IgG-антител, оказался Т-клеточный иммунитет. И таких людей в популяции в два–три раза больше, чем имеющих антитела.

Вирусолог поделился и своими представлениями о том, как именно началась пандемия COVID-19. Он склоняется к версии лабораторного происхождения SARS-CoV-2. Патоген, по его мнению, мог легко инфицировать одного из ученых. И что важно, сразу увидеть это невозможно. А тот, кто вынес этот вирус из лаборатории, даже не понял, что он это сделал, считает Павел Волчков.

Подробности — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Вторая волна для Москвы уже невозможна»