Прямой эфир
Сюжет:

Ученый оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям» заявил, что второй волны заболеваемости в столице не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к SARS-CoV-2.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

В столице официально зафиксировано 20% москвичей с антителами к коронавирусу, и исходя из этого, по его мнению, можно предположить, что 40–60% горожан уже имеют иммунитет к штамму.

В своих выводах специалист опирается на недавно вышедшую статью шведских ученых, которые провели исследования Т-клеточного иммунитета у выздоравливающих после COVID-19 пациентов. Выяснилось, что даже у тех, кто не имел IgG-антител, оказался Т-клеточный иммунитет. И таких людей в популяции в два–три раза больше, чем имеющих антитела.

Вирусолог поделился и своими представлениями о том, как именно началась пандемия COVID-19. Он склоняется к версии лабораторного происхождения SARS-CoV-2. Патоген, по его мнению, мог легко инфицировать одного из ученых. И что важно, сразу увидеть это невозможно. А тот, кто вынес этот вирус из лаборатории, даже не понял, что он это сделал, считает Павел Волчков.

Подробности — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Вторая волна для Москвы уже невозможна»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020