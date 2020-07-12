На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве

Киеву следует поработать над возрождением величия кинематографа, чтобы в Москве показывали фильмы на украинском языке, заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.

В эфире «радио Свобода» омбудсмен на вопрос журналистов, представляет ли он показ украинского кино в России на мове, ответил что это одна из задач Киева.

«Я думаю, что это одна из наших задач. И если посмотреть на нашу классику, которую очень хорошо знают в мире и в России в том числе, например Довженко, и «Тени забытых предков», - сказал он.

При этом Креминь указал, что пока властям нужно сосредоточиться на возрождении кинематографа.

В 2019 году на Украине был принят так называемый закон о госязыке, предполагающий тотальное использование украинского во всех сферах жизни.

10 июля бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал закон еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма и Донбасса.