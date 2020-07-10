Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Политик отметил, что сначала Киев принял Европейскую хартию о региональных языках, а потом в противоречие ей принял закон о госязыке, который нарушает права национальных меньшинств.

По словам Мураева, с такими законами Киеву не вернуть ни Донбасс, ни тем более Крым.

«Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши уважаемые (или неуважаемые) «патриоты». Ну это же очевидно — это еще один гвоздь в невозврат этих территорий», — отметил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

В 2019 году на Украине был принят так называемый закон о госязыке, предполагающий тотальное использование украинского во всех сферах жизни. Документ вызвал широкий резонанс, как в самой стране, так и за ее пределами. Оппозиция, Россия и Венгрия обвинили Киев в ущемлении нацменьшинств.

В настоящее время правомерность закона проверит Конституционный суд Украины.

В феврале прошлого года экс-министр соцполитики Наталья Королевская заявила, что навязывание «мовы» стало причиной оттока украинцев за рубеж.

8 июля бывший депутат Верховной рады Анна Герман выразила уверенность, что Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение. Киев до сих пор отказывается признавать итоги голосования.