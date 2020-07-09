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Экс-депутат Рады назвала причину потери Крыма украинскими властями

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Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова. Об этом в эфире NewsOne заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает даже воды в летнюю жару», — отметила она.

По словам Герман, такой же сценарий может ждать Донбасс, поскольку Украина не стремится выполнять Минские соглашения, и жители этого региона понимают, что «в неродной стране больше защиты и уверенности в завтрашнем дне», чем в родной.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны никогда не простят теx, кто «забрал Крым».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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