Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова. Об этом в эфире NewsOne заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

«Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает даже воды в летнюю жару», — отметила она.

По словам Герман, такой же сценарий может ждать Донбасс, поскольку Украина не стремится выполнять Минские соглашения, и жители этого региона понимают, что «в неродной стране больше защиты и уверенности в завтрашнем дне», чем в родной.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны никогда не простят теx, кто «забрал Крым».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.