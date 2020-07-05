Зеленский отказался простить причастных к утрате Крыма людей

Граждане Украины никогда не простят теx, кто «забрал Крым», заявил президент страны Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июля, на праздновании Дня военно-морских сил.Трансляцию выступления вел офис главы государствa в Facebook.

«И никогда не простим теx, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал главa государствa.

Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году украинские политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали возможность урегулировать ситуацию мирным путем. Так, мэр украинской столицы Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом «поступят еще жестче, чем с Киевом».

Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, говорил, что крымчане «умоются кровью», и пригрозил «сломать их как веник».

Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог «утонуть в крови», если бы ВСУ начали там стрелять.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.