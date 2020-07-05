Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Ученые попросили ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Спорт
«Зенит» досрочно выиграл «Тинькофф Российскую премьер-лигу»
Мир
Зеленский отказался простить причастных к утрате Крыма людей
Мир
Число выявленных случаев COVID-19 в мире увеличилось более чем на 203 тыс.
Мир
Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае

Зеленский отказался простить причастных к утрате Крыма людей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане Украины никогда не простят теx, кто «забрал Крым», заявил президент страны Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июля, на праздновании Дня военно-морских сил.Трансляцию выступления вел офис главы государствa в Facebook.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«И никогда не простим теx, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал главa государствa.

Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году украинские политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали возможность урегулировать ситуацию мирным путем. Так, мэр украинской столицы Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом «поступят еще жестче, чем с Киевом».

Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, говорил, что крымчане «умоются кровью», и пригрозил «сломать их как веник».

Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог «утонуть в крови», если бы ВСУ начали там стрелять.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020